Sunday Tribute – Indochine // Supersonic SUPERSONIC Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute Indochine !

Indochine est une légende du rock français

Après 40 ans de carrières, le groupe continue de captiver son public par ses mélodies envoûtantes et ses paroles poétiques.

Avec un univers fusionnant rock, new wave et électro, cela fait d’eux, un des groupes incontournables de la scène musicale française.

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au groupe Parisien lors de ce Sunday Tribute

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

https://fb.me/e/1bdEKckTw

