Le dimanche 08 octobre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Guns N’ Roses est un groupe de Hard Rock formé en 1985 à Los Angeles. Les Guns N’ Roses entrent dans l’histoire du rock dès leur premier album, Appetite for Destruction. Déjà, le groupe envoie un son influencé par le hard rock des années 70, mais aussi une énergie rebelle qui rappelle à la fois les Rolling Stones des débuts, Janis Joplin, Sex Pistols. Le groupe atteint les sommets du scandale avec des textes provocs, pourtant servis par une virtuosité technique et rythmique.

Appetite For Destruction, Black Cover, et Perfect Crime, joueront chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe Californien.

———————————

Dimanche 8 Octobre 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

———————————

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

