Le dimanche 04 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette semaine, on fête les 30 ans de Dookie !

Dookie est le troisième album du groupe originaire de Californie, Green Day

Sortit en 1994 dans une période principalement dominée dans les charts par le grunge, Dookie fait l’effet d’une bombe en amenant le punk rock aux yeux du grands public et faisant par la suite de Green Day, un des plus grands groupes du genre

C’est devenu par la suite un album référence, et même un album emblématique pour tous les groupes de punk rock ayant connu du succès plus tard (comme Blink-182, Rise Against, Neck Deep etc…)

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au trio pour fêter les 30 ans de cet album

———————————

