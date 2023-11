Sunday Tribute – Franz Ferdinand (20 ans de l’album éponyme) // Supersonic SUPERSONIC Paris, 11 février 2024, Paris.

Le dimanche 11 février 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, on fête les 20 ans du premier album de Franz Ferdinand !

Sortit en 2004, le chanteur écossais crée la surprise avec un premier album rempli de véritable hymne rock, tel que Take Me Out qui arrivera 66ème dans le billboard

Entre énergie contagieuse et sophistication musicale, le groupe incarne l’esprit créatif et l’audace de la scène alternative !

On se retrouvera donc ce dimanche avec plusieurs fans qui rendront hommage sur la scène du Supersonic à Alex Kapranos et ses compères

———————————

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/3ZsU0U652 https://fb.me/e/3ZsU0U652

Sunday Tribute – Franz Ferdinand (20 ans de l’album éponyme) // Supersonic