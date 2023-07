Sunday Tribute – Foo Fighters // Supersonic SUPERSONIC Paris, 26 novembre 2023, Paris.

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches (ou jours fériés), le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Formés par Dave Grohl, batteur de la légende grunge Nirvana de 1990 au décès de Kurt Cobain en 1994, les Foo Fighters voient le jour à Seattle et livrent un très remarqué premier opus éponyme moins d’un an après la parution du MTV Unplugged de Nirvana. Axée sur un mélange post-grunge gorgé de mélodies pop punk, la formule des Foo Fighters fait mouche et génère de nombreux tubes au fil des années et des albums.

Ça sera l’occasion pour Bliss, The Spanlerd Prophets, Mad Bio, Flous Fighters, et Soft Pacifiers de jouer chacun leur tour leur interprétation de leurs morceaux préférés du groupe américain.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



