Le dimanche 21 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC – Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute » ou les plus récentes « Albums du dimanche ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute Elton John !

Artiste légendaire dont la carrière musicale s’étend sur plusieurs décennies, Elton John a réussi à capturer l’essence même de la pop et du rock, ajoutant sa propre touche de glamour et d’émotion

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au chanteur Britannique lors de ce Sunday Tribute

Dimanche 21 Janvier 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



