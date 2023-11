Sunday Tribute – David Bowie // Supersonic SUPERSONIC Paris, 7 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 07 janvier 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC – Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute » ou les plus récentes « Albums du dimanche ».

Cette semaine, place au Sunday Tribute David Bowie !

Véritable caméléon artistique, on ne présente plus l’artiste anglais ayant révolutionné le style du Rock et de la Pop dans les années 70

Si vous n’avez pas encore exploré son vaste répertoire, il sera l’occasion de le faire au Supersonic avec plusieurs groupes qui viendront rendre hommage à Ziggy Stardust

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Sunday Tribute – David Bowie // Supersonic