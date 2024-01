Sunday Tribute – Blondie // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 21 avril 2024.

Le dimanche 21 avril 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Et cette semaine, on rendra hommage à Blondie !

Formation emblématique du mouvement new wave dans les années 70, Blondie incarne la fusion audacieuse de la pop, du punk et du disco avec la voix et le charisme captivant de Debbie Harry

Un groupe emblématique aux hits intemporels avec une carrière remarquable, le quatuor New-Yorkais reste une force vivante, témoignant de la puissance intemporelle de leur musique

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au groupe américain pendant ce Sunday Tribute

Dimanche 21 Avril 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h

• Hot Dog au bar

SUPERSONIC

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris

http://supersonic-paris.fr/

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

