Sunday Tribute – Blink 182, 6 mars 2022

Date et horaire exacts : Le dimanche 06 mars 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous!

Sunday Tribute

Certains diront que blink-182 est au rock ce que les teen-movies sont au cinéma… En six albums studio depuis 1994, le trio originaire de Californie a toujours vacillé entre post-punk loufoque pour campus d’université et une pop plus profonde et ambitieuse.

TRIBUTE BANDS:

We Just Do Covers

Alka Seltzer Trio

Leave Tom Alone

Stamp 182

