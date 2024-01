Sunday Tribute – Arctic Monkeys // Supersonic SUPERSONIC Paris, dimanche 7 juillet 2024.

Le dimanche 07 juillet 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC

Concerts gratuits, et nuits rock à Paris !

Les dimanches du Supersonic

Tous les dimanches, le club rock de Bastille rend hommage à des grands noms de l’histoire du rock en organisant ses mythiques soirées « Sunday Tribute ».

Cette semaine, c’est le Sunday Tribute sur Arctic Monkeys !

En 2005, les Arctic Monkeys, quatre jeunes de Sheffield à peine âgés de 20 ans, explosent grâce à Internet. Le bouche-à-oreille fait le reste

Aujourd’hui en 2024, le quatuor fait partie de la référence des groupes indie rock majeurs de notre époque, que ce soit avec le titre ‘Do I Wanna Know’ ou ‘Why’d You Only Call Me When You’re High’, la folie Arctic Monkeys n’est pas prête de s’arrêter

Plusieurs groupes viendront rendre hommage au quatuor le 7 Juillet

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/505Y6ciKS

