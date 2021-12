île de France Sunday Tribute – Arctic Monkeys Catégorie d’évènement: île de France

Sunday Tribute – Arctic Monkeys, 26 juin 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 26 juin 2022

de 19h00 à 23h00

gratuit

Supersonic : Concerts gratuits, nuits rock, disquaire à Paris. Un dimanche sur deux, le Supersonic rend hommage aux groupes mythiques de la culture #Rock. 5 à 9 groupes locaux viendront jouer en live les plus beaux titres rien que pour vous! En 2005, les Arctic Monkeys, quatre petits gars de Sheffield à peine âgés de 20 ans, explosent grâce au Net. Le bouche-à-oreille fait le reste. 15 ans plus tard ils restent l’un des groupes majeur, original et adulé de l’indie rock. TRIBUTE BANDS: Evija The Fours Karma Sandiego We Just Do Covers Dorothée & Juliette Contact : https://www.facebook.com/events/4764928996885877 Concert;Musique

Date complète :

2022-06-26T19:00:00+01:00_2022-06-26T23:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville