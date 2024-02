Sunday syndrome • DISCHI : Jennifer Cardini b2b Pablo Bozzi, Zaatar La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 18h00 à 21h30

.Tout public. payant

Sur réservation

La Sunday syndrome, c’est la promesse d’un dimanche anti-déprime qui se termine en beauté !

Au programme, un line up en partenariat avec Arty Farty et les soirées du Sucre S. society, réunissant artistes émergents et têtes d’affiche de la culture Club. De 18h à minuit, un dimanche sur deux, rendez-vous pour une fin de journée clubbing indispensable à un lundi réussi ! Soirée gratuite avant 19h, dans la limite des places disponibles.

Ce dimanche 17.03 :

DISCHI : Jennifer Cardini b2b Pablo Bozzi, Zaatar

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/sunday-syndrome-dischi-jennifer-cardini-b2b-pablo-bozzi-zaatar https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.facebook.com/gaitelyrique https://www.gaite-lyrique.net/evenement/sunday-syndrome-dischi-jennifer-cardini-b2b-pablo-bozzi-zaatar

La Gaîté Lyrique