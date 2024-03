Sunday syndrome • DISCHI : Jennifer Cardini b2b Pablo Bozzi, Zaatar La Gaîté Lyrique Paris, dimanche 17 mars 2024.

Sunday syndrome • DISCHI : Jennifer Cardini b2b Pablo Bozzi, Zaatar La Sunday syndrome, c’est la promesse d’un dimanche anti-déprime qui se termine en beauté ! Dimanche 17 mars, 18h00 La Gaîté Lyrique Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T18:00:00+01:00 – 2024-03-17T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T18:00:00+01:00 – 2024-03-17T20:30:00+01:00

Au programme, un line up en partenariat avec Arty Farty et les soirées du Sucre S. society, réunissant artistes émergents et têtes d’affiche de la culture Club. De 18h à minuit, un dimanche sur deux, rendez-vous pour une fin de journée clubbing indispensable à un lundi réussi ! Soirée gratuite avant 19h, dans la limite des places disponibles.

Au programme dee ce dimanche 17 mars : DISCHI : Jennifer Cardini b2b Pablo Bozzi, Zaatar

La Gaîté Lyrique 3 bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France La Gaîté Lyrique est le lieu des cultures à l'ère du numérique. Ouverte à tous pour visiter une exposition, voir un concert, boire un verre, ou jouer aux jeux vidéo, la Gaîté Lyrique pense le quotidien et dessine l'avenir. Au croisement de la création, de l'innovation et des cultures numériques, elle transcende les genres et explore les musiques actuelles, les arts visuels, le cinéma, le jeu, le design, le web… Lieu d'échange et de découverte en plein cœur de Paris, elle défriche les nouvelles formes d'art et témoigne de l'effervescence de demain.

club dj set

