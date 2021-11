Vaugneray Vaugneray Rhône, Vaugneray Sunday Rock Afternoon Vaugneray Vaugneray Catégories d’évènement: Rhône

Vaugneray

Sunday Rock Afternoon Vaugneray, 14 novembre 2021, Vaugneray. Sunday Rock Afternoon Place du 8 mai 1945 MJC Vaugneray

2021-11-14 14:00:00 – 2021-11-14 17:00:00 Place du 8 mai 1945 MJC

Vaugneray Rhône 2 2 EUR Retrouvez l’association Lyon Rock’n’Roll Together lors d’une après-midi rock.

Buvette, patisserie, fun & good music ! lyonrock.together@gmail.com Place du 8 mai 1945 MJC Vaugneray

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vaugneray Autres Lieu Vaugneray Adresse Place du 8 mai 1945 MJC Ville Vaugneray lieuville Place du 8 mai 1945 MJC Vaugneray