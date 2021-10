Sunday Morning Yo’s BREW, 23 octobre 2021, Roquevaire.

Sunday Morning

Yo’s BREW, le samedi 23 octobre à 20:00

Du bon son pop rock qui va vous faire du bien en dedans et bouger en dehors Le groupe : Daniel à la basse, Luigi à la batterie, Marc à la guitare, Pascal au clavier et chant, Philippe à la guitare et au chant et Solenne au chant. Et oui particularité : 2 chanteurs et une chanteuse pour un panel plus vaste de chansons qu’on aime écouter ! Répertoire non exhaustif : Oasis, Toto, Dire Straits, Ac Dc, REM, U2, Pink Floyd, Rolling Stone, Guns and Roses, Téléphone, Matmatah, Queen, Superbus, Holly Siz, Cranberries, Noir Désir, Police, Aerosmith, Simple Minds, Rita Mitsouko… Un super groupe, un lieu ultra convivial, bières pressions, bouteilles, cocktails, vin, soft, pizza … et parking facile et gratuit !

Entrée libre

♫ROCK COVERBAND♫

Yo’s BREW Z.A.C. de St Esteve 13360 Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhône



