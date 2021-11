Sunday Morning Le Modjo, 27 novembre 2021, Aix-en-Provence.

Sunday Morning

Le Modjo, le samedi 27 novembre à 19:30

SUNDAY MORNING! Un groupe de reprises pop rock, plus de 50 concerts dans la région! Pascal (chant/claviers), Solenne (Chant), Dan (Basse), Luigi (drums) Phil (guitare/chant), Marc (guitare) Un best of de U2, pink floyd, Queen, Téléphone, Police, Téléphone, Aerosmith, Stones, Prince, Van Halen, Muse, Doobies brothers, Bruno Mars… Pour + de 2 heures de concert Pour vous faire une idée: [https://www.facebook.com/groups/1653941968205854](https://www.facebook.com/groups/1653941968205854) Jump : [https://www.facebook.com/100010124263874/videos/675565762790893](https://www.facebook.com/100010124263874/videos/675565762790893) Relax : [https://www.facebook.com/100010124263874/videos/1115282998819165](https://www.facebook.com/100010124263874/videos/1115282998819165) Show must go on : [https://www.facebook.com/johanna.larboni.7/videos/10221183977446859](https://www.facebook.com/johanna.larboni.7/videos/10221183977446859) Another brick in the wall : [https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10212614216447922](https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10212614216447922) Move live jagger : [https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10216456690707377](https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10216456690707377) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Apéro-planchas ou dîner bien au chaud, autour d’une petite carte succulente concoctée par notre super chef ANTO! C’est comme vous voulez. On s’occupe de tout! Réservation très conseillée au 04.42.60.00.60 & 07.69.13.06.23

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



