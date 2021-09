Sunday Morning Le Modjo, 18 septembre 2021, Aix-en-Provence.

Le Modjo, le samedi 18 septembre à 19:30

SUNDAY MORNING! Un groupe de reprises pop rock, plus de 50 concerts dans la région! Pascal (chant/claviers), Solenne (Chant), Dan (Basse), Luigi (drums) Phil (guitare/chant), Marc (guitare) Un best of de U2, pink floyd, Queen, Téléphone, Police, Téléphone, Aerosmith, Stones, Prince, Van Halen, Muse, Doobies brothers, Bruno Mars… Pour + de 2 heures de concert Pour vous faire une idée: [https://www.facebook.com/groups/1653941968205854](https://www.facebook.com/groups/1653941968205854) Jump : [https://www.facebook.com/100010124263874/videos/675565762790893](https://www.facebook.com/100010124263874/videos/675565762790893) Relax : [https://www.facebook.com/100010124263874/videos/1115282998819165](https://www.facebook.com/100010124263874/videos/1115282998819165) Show must go on : [https://www.facebook.com/johanna.larboni.7/videos/10221183977446859](https://www.facebook.com/johanna.larboni.7/videos/10221183977446859) Another brick in the wall : [https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10212614216447922](https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10212614216447922) Move live jagger : [https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10216456690707377](https://www.facebook.com/philippe.nalin/videos/10216456690707377) Apéro-planchas ou dîner bien au chaud, autour d’une petite carte succulente concoctée par notre super nouveau chef ANTO! C’est comme vous voulez. On s’occupe de tout! Réservation très conseillée au 04.42.60.00.60 & 07.69.13.06.23

Le Modjo 33 rue des infirmeries 13100 Aix en Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T23:59:00