Sunday Hop – Bal Swing avec les Swing Shouters Pan Piper Paris Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 03 mars 2024

de 17h00 à 22h30

.Public adultes. payant À partir de : : 16 EUR

Venez swinguer pour la soirée re-baptisée Sunday Hop ! Rendez-vous dimanche 03 mars 2024 à partir de 17h au Pan Piper !

Lindy Hop, Charleston, Solo Jazz… Venez swinguer avec nous dans la belle salle du Pan Piper, pour notre soirée Sunday Hop le dimanche 3 mars !

Pour cette nouvelle édition, on a l’immense joie d’accueillir un band adoré des danseurs, qui fait swinguer les Lindy Hoppers à travers le monde entier : les Swing Shouters ! Ils étaient déjà venus jouer pour nous en 2019, et on a hâte de les recevoir à nouveau.

Au programme de la soirée : Ouverture des portes à 17h, cours initiation au Solo Jazz / Charleston à 17h30, début du live à 18h45, DJ sets entre les sets du Band, une compétition Big Apple Contest …

Line up :

Sylvain Roudier – Saxophone ténor et chant

Benoist Pasquier – Trombone

Carl Cordelier – Contrebasse

Alban Aupert – Batterie

David Ménager – Guitare et chant

**** Information complémentaire ****

Concert debout

Pan Piper Paris 4 Impasse Lamier 75011 Paris

Métro -> 2 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Bus -> 71 : Philippe Auguste (Paris) (105m)

Vélib -> Charonne – Pierre Bayle (131.33m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://pan-piper.com/live/events/sunday-hop-bal-swing-avec-les-swing-shouters/ https://billetterie.seetickets.fr/sunday-hop-bal-swing-avec-les-swing-shouters-concert-le-pan-piper-paris-03-mars-2024-css5-panpiper-pg101-ri10259313.html

