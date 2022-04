SUNDAY FRAISE N°4 Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

SUNDAY FRAISE N°4 Crest, 24 avril 2022, Crest. SUNDAY FRAISE N°4 Crest

2022-04-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 19:00:00

Crest Drôme Crest Vous aimez danser ? Vous aimez la Nature ? Vous aimez vous faire masser ?

Venez partager des moments de danse et de rencontres, aux rythmes des meilleurs DJ de la région ! 3 ambiances musicale dans la nature, au casque. Pop-Rock / Électro / Relaxation. aureliehurtado2@gmail.com +33 7 83 51 62 85 https://www.5tribus.art/events/sundayfraise4 Crest

dernière mise à jour : 2022-04-21 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Ville Crest lieuville Crest Departement Drôme

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

SUNDAY FRAISE N°4 Crest 2022-04-24 was last modified: by SUNDAY FRAISE N°4 Crest Crest 24 avril 2022 Crest Drôme

Crest Drôme