Sunday Flamenco Péniche Antipode, 12 décembre 2021, Paris.

Sunday Flamenco

Péniche Antipode, le dimanche 12 décembre à 17:00

[http://www.sundayflamenco.com](http://www.sundayflamenco.com)le dimanche 12 décembre 2021 à 17h00 à la Péniche Antipode à Paris (en face du 55 quai de Seine, 75019 Paris) Un Dimanche après-midi en terre flamenca. Un moment fougueux et captivant à travers les rythmes intenses du flamenco. Concept des Sunday Flamenco: regrouper quatre artistes de flamenco (danse, chant et guitare) le temps d’une après midi afin de retrouver l’esprit et la force des cafés chantant et tablaos andalous. Un spectacle de flamenco haut en couleurs et en intensité !!! avec Lea Llinares (danse), Manolo Punto (danse), Alberto Garcia (chant), Dani Barba (guitare). Infos et billetterie: www.sundayflamenco.com Autres dispositifs de vente: Billet Réduc, Fnac, France Billets, Billetweb et points de vente habituels Applications des mesures sanitaires COVID-19 mises en place par le gouvernement.

Tarif plein 20 € ; tarif réduit: 17 €

Péniche Antipode Paris 19e Arrondissement Paris



2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T18:30:00