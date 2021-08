Sunday Electronique: MCDE aka Danilo Plessow, Dub Striker + guests BAOU, 22 août 2021, Marseille.

Sunday Electronique: MCDE aka Danilo Plessow, Dub Striker + guests

BAOU, le dimanche 22 août à 19:00

La Sunday Electronique est enfin de retour au Baou Dans la lignée des précédents événements on invite tout simplement notre plus gros booking, MCDE aka Danilo Plessow un des maîtres de la house actuellement. sera avec nous. Sinon rien ne change, fooding, activités, cocktails, soleil et chill, notre plus gros évènement de l’été arrive le dimanche 22 août. – Billetterie : [https://urlz.fr/getF](https://urlz.fr/getF) _____________________________________________________________ LINE-UP ► Danilo Plessow aka MCDE ↳ FB: [https://www.facebook.com/MotorCityDrumEnsemble](https://www.facebook.com/MotorCityDrumEnsemble) ↳ BC: daniloplessow.bandcamp.com ► Dub Striker (Happiness Therapy FR) ↳ FB: [https://www.facebook.com/DubStriker](https://www.facebook.com/DubStriker) ↳ SC : [https://soundcloud.com/dub-striker](https://soundcloud.com/dub-striker) ► Deep Methods aka Spinn & Rndm Qst (IN’OUBLIABLES, FR) ↳ FB: [https://www.facebook.com/spinnaker69](https://www.facebook.com/spinnaker69) ↳ FB: [https://www.facebook.com/RandomQuestMusic](https://www.facebook.com/RandomQuestMusic) ↳ SC : [https://soundcloud.com/spinntouch](https://soundcloud.com/spinntouch) ↳ SC : [https://soundcloud.com/randomquestmusic](https://soundcloud.com/randomquestmusic) ► SHAHIN (IN’OUBLIABLES, FR) ↳ FB : [https://www.facebook.com/shahin.fr](https://www.facebook.com/shahin.fr) ↳ SC : [https://soundcloud.com/shahinz](https://soundcloud.com/shahinz) ► DYSK (IN’ OUBLIABLES – Marseille, FR) ↳ SC: [https://soundcloud.com/dys-krone](https://soundcloud.com/dys-krone) ↳ FB: [https://www.facebook.com/dyskrone/](https://www.facebook.com/dyskrone/) _______________________________________________________________ – INFORMATIONS – L’accès au BAOU se fait uniquement sur présentation du Pass sanitaire (test négatif RT-PCR ou antigénique, certificat de vaccination ou sérologique de la Covid-19), QR code papier ou numérique. Un espace “TEST rapide” est également disponible à l’entrée du BAOU ( 800 tests par heure ). Pour plus d’informations contactez le 0760653514 ● PREVENTES : À VENIR Accès aux espaces « CALANQUE » et « CRIQUE » uniquement sur réservation au 0635587488 ● Activités: TBA Horaires : 19h00 – 02h00 Parking gratuit et sécurisé.

♫ELECTRO♫

BAOU 1 Avenue de l’Argilité, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T19:00:00 2021-08-22T02:00:00