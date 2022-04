SUNDAY BRUNCH ET VISITE GUIDÉE

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 12:30:00 EUR 32 Le Dimanche c’est Sunday Brunch et visite guidée à Montpellier Et si le Dimanche on joignait l’utile à l’agréable? Une visite guidée de Montpellier d’01h30 environ avec un guide conférencier – une visite conviviale qui va enchanter grands et petits.

Le dimanche, la ville est à nous, une belle manière de mieux apprécier l’Ecusson, le centre historique de Montpellier. De la place de la Comédie à la Cathédrale sans oublier la graphique rue du Bras de fer jusqu’au quartier Saint Roch, après cette visite, c’est sure, vous ne verrez plus la ville Ensuite place au Brunch qui va ravir les gourmands! Au menu :

Saumon fumé artisanal, Assortiment de charcuterie & fromages Œuf à la coque et ses petits soldats Panier garni Croissant ou pain au chocolat, Pain bio tranché Jus d'oranges Bio ou jus de pommes Bio Une boisson chaude au choix Café, café crème, cappuccino, thé vert menthe, thé earl grey ou chocolat chaud Un parfait Granola bio, fromage blanc bio & fruits Confitures, pâtes à tartiner artisanales, miel, beurre. Sur réservation Lieu de rendez-vous: Place de la Comédie à l'extérieur de l'Office de Tourisme de Montpellier

