SUNBEAM OVERDRIVE / STONECAST / DEATH PROOF BASTARDS Cherrydon, 27 janvier 2022, La Penne-sur-Huveaune.

Cherrydon, le jeudi 27 janvier à 20:00

**Sunbeam overdrive** [Metal Prog/ Alternatif, Marseille ] Fondé autour de musiciens professionnels courant 2019, le groupe marseillais SUNBEAM OVERDRIVE évolue dans un registre metal progressif flirtant avec le meilleur du rock alternatif 90’s. Aprés avoir rapidement sorti un premier EP 3 titres et fait sa première apparition live au festival Euroblast en Allemagne fin 2019, la pandémie apparait, forçant le groupe à s’enfermer et travailler sur son premier album. Actuellement en pleine phase de préparation pour la sortie de son premier effort en 2022, le groupe reprend donc logiquement le chemin de la scène. Soyez prêts ! Bandcamp: [https://sunbeamoverdrive.bandcamp.com/](https://sunbeamoverdrive.bandcamp.com/) Facebook: [https://www.facebook.com/Sunbeamoverdrive](https://www.facebook.com/Sunbeamoverdrive) **Death proof bastards** [Stonerock, Toulouse] Le groupe toulousain se forme fin 2016, influencé par Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Slayer ou encore Entombed, Graveyard, Gojira et bien d’autres, leur son est ce que l’on peut appeler du StoneRock (Stoner + Rock). De vibrations metal ou thrash ou même punk rock dans leurs compositions, DEATH PROOF BASTARDS emprunte des sujets et une imagerie du cinéma d’horreur, d’histoires sombres et malsaines…prêts à entrer en studio pour enregistrer leur deuxième EP, ils viennent exclusivement en avant-première! Site officiel: [https://deathproofbastardsband.com/](https://deathproofbastardsband.com/) Bandcamp: [https://deathproofbastardsband.bandcamp.com/](https://deathproofbastardsband.bandcamp.com/) Facebook: [https://www.facebook.com/DPBband](https://www.facebook.com/DPBband) **Stonecast** [Heavy Metal, Marseille] _Pitch Black Records_ L’ascension de Stonecast a été régulière, de leurs humbles débuts dans les rues de Marseille à la scène du monstrueux festival Sonisphere en 2011, aux côtés de Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax. Leur deuxième album, Heroikos de 2013, laissait entrevoir les gloires à venir et, avec Rhino (ex-Manowar) derrière le kit, a amené Stonecast à un public encore plus large et à une plus grande reconnaissance critique. Aujourd’hui, avec I Earther, leur plus grande réussite à ce jour, l’heure de Stonecast a sonné. Soyez prêts pour ce qui sera certainement l’une des plus grandes sorties heavy metal de cette année et au-delà. Du désespoir à l’espoir, puis au désespoir une fois de plus, il n’y a pas de fin à ce voyage cyclique. Il commence toujours par de telles aspirations, de tels idéaux et de bonnes intentions, mais les failles fatales demeurent et la cupidité, l’égoïsme et la soif de pouvoir rongent les nobles plans dès leur conception, jusqu’à ce que tout s’effondre en ruines. Nous compromettons nos idéaux et nos croyances alors que le ciel s’assombrit au-dessus de nous ; nous répétons le mantra selon lequel « la fin justifie les moyens » alors que nous oublions lentement ce qu’étaient les fins. Ce n’est que lorsque tout ce que nous avions est réduit en cendres que nous nous souvenons de nous-mêmes et que nous recommençons à nous efforcer de réaliser nos rêves. Ce cycle tragique et sans fin de destruction inévitable est l’histoire de l’humanité, et l’histoire du magnifique troisième album de Stonecast, I Earther… La nature de l’humanité, la création imparfaite, explorée à travers une histoire qui nous emmène à travers le ravage absolu de la terre et dans l’espace, à la recherche de nouveaux foyers qui seront finalement condamnés par nos mains également. C’est un concept incroyablement ambitieux pour être contenu dans les limites d’un album de heavy metal… mais Stonecast a relevé le défi qu’il s’était imposé et a triomphé de façon glorieuse ! I Earther possède une grandeur qui correspond à son sujet élevé, mais ses mélodies sont contagieuses, ses accroches totalement addictives et l’immédiateté de son attrait indéniable. Il y a une profondeur et une texture à couper le souffle dans le son, aidées en grande partie par les compétences de mixage de Roy Z (Sepultura, Judas Priest, Bruce Dickinson, etc.), qui font ressortir toute la gamme des émotions explorées dans ces chansons incroyables. Des chansons comme ‘Goddess Of Rain’ montrent vraiment un groupe de classe mondiale au sommet de ses capacités – le refrain époustouflant, le travail électrisant des guitares, le tonnerre de la section rythmique et la superbe gamme de voix du chanteur Franck Ghirardi – Stonecast a vraiment tout pour plaire. Facebook: [https://www.facebook.com/stonecastmetal](https://www.facebook.com/stonecastmetal) You Tube: [https://youtu.be/mjfzgt6LWto](https://youtu.be/mjfzgt6LWto) ****************************************** Ouverture des portes à 19h Restauration sur place Parking gratuit Pass Sanitaire Obligatoire

10€

♫METAL♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



