Ah Ah, il est parfois difficile d'écrire sur un projet tout neuf (l'album éponyme va sortir chez BMC en 2023), pas encore vu ni entendu, mais quand c'est un trio composé de deux guitares et d'une batterie, amené jusqu'à nous par l'ensorceleur Csaba Palotaï, nous vous y invitons les yeux fermés. Auto-riffs, explorations et superpositions, mélanges des sons bruts et électroniques, sensations de double vue, rythmes de transe! Vous en voulez plus ? Alors, cherchons du côté des fantasmes du trio : d'une « guitar music » nouvelle, enracinée dans les sons des guitares des 60's, des guitares du Sahel, inspirée de la musique électronique, du free et des musiques minimalistes… C'est tout ? Avec : Csaba PALOTAÏ (guitare, sampleur) Simon DRAPPIER (guitare baryton) Steve ARGÜELLES (batterie, electronics)

