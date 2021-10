Genève AMR / Sud des Alpes Genève SUN ON A TREE FEAT.YAEL MILLER VERNISSAGE DU PREMIER ALBUM. AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

SUN ON A TREE FEAT.YAEL MILLER VERNISSAGE DU PREMIER ALBUM.
AMR / Sud des Alpes, le samedi 16 octobre à 20:30

AMR / Sud des Alpes, le samedi 16 octobre à 20:30

De quel bois se chauffe Sun on a Tree ? De groove et de poésie. Le trio passe d’une ballade pop à un conte oriental, d’une métrique bancale au doux déhanchement d’une gazelle, d’un rugissement saturé au rebond rapide d’une baguette sur la cymbale ride. Cette formule leur permet d’oser l’espace et la sensualité. Même quand l’électricité s’en mêle, le résultat est coloré, et l’énergie solaire. Le trio vient présenter son premier album avec Yael Miller comme invitée. [https://sunonatree.bandcamp.com](https://sunonatree.bandcamp.com) Nicolas Lambert, guitare électrique Yann Emery, contrebasse Samuel Jakubec, batterie Yael Miller, chant

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, JCB, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

Saison 21-22 AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:30:00 2021-10-16T21:30:00

