Sun June, Ada Lea La Vapeur, 28 janvier 2022, Dijon.

Sun June, Ada Lea

La Vapeur, le vendredi 28 janvier 2022 à 20:30

**Sun June (US)** Deux ans après « Years », les cinq membres de Sun Jun, originaires d’Austin au Texas, franchissent avec élégance le pas d’un second album avec « Somewhere ». Une maturation douce mais éminement prononcée dans laquelle Laura Colwell et Stephen Salisbury, têtes pensantes de quintet, explorent de nouveaux horizons, le coeur plein et les yeux grands ouverts. Avec ses chansons pop hérissées d’amour et de désir, Sun June transporte l’auditeur dans un paysage fascinant, où se cache une expérience émitionnelle qui se révèle à nous aisement. **Ada Lea (CA)** Deuxième album également pour Ada Lea, qui présente « One Hand On The Steering Wheel The Other Sewing A Garden », un disque qui est d’une part une collection de morceaux cathartiques navigant entre pop et folk, et d’autre part un livre d’histoires déchirantes et rétrospectives de la vie en ville. Des chansons qui racontent Montréal, la ville où l’artiste a grandi et évoquent des souvenirs dans une rêverie rétrospective qui font chavirer le cœur entre beauté soft-rock classique, passages folk intimistes en passant par de l’art-pop nocturne. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/sun-june-ada-lea-280122](https://www.lavapeur.com/programme/sun-june-ada-lea-280122)

De 5.50 à 15€

