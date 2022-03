Sun gospel singers Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Sun gospel singers Barr, 20 mars 2022, Barr. Sun gospel singers Barr

2022-03-20 17:00:00 – 2022-03-20

Barr Bas-Rhin Barr 0 EUR Au-delà du simple chant, le Gospel est un état d’esprit, un art de vivre qui prône la paix, la fraternité, le vivre ensemble. Concert de gospel +33 6 69 03 67 21 Au-delà du simple chant, le Gospel est un état d’esprit, un art de vivre qui prône la paix, la fraternité, le vivre ensemble. Barr

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Barr, Bas-Rhin Autres Lieu Barr Adresse Ville Barr lieuville Barr Departement Bas-Rhin

Barr Barr Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barr/

Sun gospel singers Barr 2022-03-20 was last modified: by Sun gospel singers Barr Barr 20 mars 2022 Barr Bas-Rhin

Barr Bas-Rhin