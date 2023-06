Iberique Express sun and moon light Sant Pere de Ribes Sant Pere de Ribes Catégories d’Évènement: Barcelone

Sant Pere de Ribes Iberique Express sun and moon light Sant Pere de Ribes, 12 juillet 2023, Sant Pere de Ribes. Iberique Express 12 – 25 juillet sun and moon light sun and moon light C/ de Ferran, 17, 08002 Barcelona, Espagne Sant Pere de Ribes 08812 Barcelone Catalogne [{« type »: « link », « value »: « http://vvl.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T08:00:00+02:00 – 2023-07-12T12:30:00+02:00

2023-07-25T08:00:00+02:00 – 2023-07-25T14:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Barcelone, Sant Pere de Ribes Autres Lieu sun and moon light Adresse C/ de Ferran, 17, 08002 Barcelona, Espagne Ville Sant Pere de Ribes Departement Barcelone Age min 15 Age max 17 Lieu Ville sun and moon light Sant Pere de Ribes

sun and moon light Sant Pere de Ribes Barcelone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sant pere de ribes/

Iberique Express sun and moon light Sant Pere de Ribes 2023-07-12 was last modified: by Iberique Express sun and moon light Sant Pere de Ribes sun and moon light Sant Pere de Ribes 12 juillet 2023