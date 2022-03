SUMOBOT ESIEE, 12 mars 2022, Noisy-le-Grand.

La Sumobot, compétition annuelle de robots ouverte au public organisée par l’association ESIEESPACE, se tiendra lors de la dernière Journée Portes Ouvertes ESIEE Paris, le samedi 12 mars 2022. Similaire aux compétitions de sumo, l’objectif est de construire un robot autonome de petite taille (10 x 10 cm et sans limite de hauteur pour un poids de 500 g maximum). Ce robot doit trouver et pousser son adversaire en dehors d’un terrain de jeu circulaire. Chaque année, une soixantaine de personnes, étudiants, associations, collégiens et lycéens participent à cet événement, ce qui en fait la 1re compétition de robots-sumos de France. Certains établissements scolaires proposent la construction du Kit Sumobot à leurs élèves pour les initier à la robotique. Les participants, de tous niveaux, seront répartis en deux catégories : « statut débutant » et « statut expert ». Les robots seront jugés sur leur originalité et leur technicité. À l’issue de la compétition, des prix offerts par les sponsors et partenaires (RS Components, FabLab Descartes, Caliban…) seront remis par ESIEESPACE aux meilleures équipes. ESIEESPACE est l’association étudiante d’électronique, de robotique et d’aérospatial de ESIEE Paris.

ESIEESPACE organise la Sumobot, première compétition de robot sumo en France ! 12e édition

ESIEE 2 boulevard Blaise Pascal – Champs/Marne Noisy-le-Grand Quartier Est Seine-Saint-Denis



2022-03-12T13:00:00 2022-03-12T17:30:00