Sumo-Bot – Tournoi de robots sumo

Nantes

2022-03-12

Horaire : 09:30 17:00

Gratuit : oui Ouvert au public en accès libre. Le samedi 12 mars 2022 aura lieu le premier tournoi de robots sumo à Nantes : la SUMO-BOT. Les robots sumo fabriqués par 16 équipes s’affronteront lors de matchs en 1 contre 1.Le but de ce tournoi, organisé par ADN Ouest, en partenariat avec la société A5sys, est de faire découvrir la programmation et les métiers de l’informatique aux 16 ans et plus. Tout public. Campus La Fleuriaye adresse1} Carquefou 44470

Campus La Fleuriaye
Adresse 2 Avenue du Professeur Jean Rouxel
Ville Carquefou

Campus La Fleuriaye Carquefou Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carquefou/

Carquefou Loire-Atlantique