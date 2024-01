JEREMY FERRARI SUMMUM Grenoble, 27 janvier 2024, Grenoble.

Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé avec Anesthésie Générale ! Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA ! Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus vu et demandé de ces trois dernières années.

Tarif : 38.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

SUMMUM Rue Henri Barbusse 38100 Grenoble 38