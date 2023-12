VERONIC DICAIRE SUMMUM Grenoble, 26 janvier 2024, Grenoble.

Véronic DiCaire :En tournée avec son Showgirl Tour ! Véronic DiCaire revient avec son Showgirl Tour et des nouvelles voix : Clara Luciani, Angèle, Aya Nakamura, Jain, Dua Lipa, Juliette Armanet parmi d’autres surprises… Entourée de danseurs et de musiciens, elle offre à son public des chorégraphies renversantes et une ambiance digne des plus grands concerts. Elle incarne à elle toute seule les plus grandes personnalités du moment, et restitue leur timbre, leur gestuelle et leurs mimiques à la perfection… D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, Véronic DiCaire surprend, entre ambiance rock et solos intimistes. Mise en scène par Josée Fortier, elle ne se contente pas d’enchaîner les performances, elle nous touche aussi au plus profond. Derrière l’humour, l’émotion n’est jamais loin… Son nouveau spectacle Showgirl, un divertissement haut en couleur dont on ressort bluffé et totalement sous le charme…« Véronic DiCaire, une voix pour toutes ! »LE PARISIEN« Véronic DiCaire fait vibrer son public pendant 1h50 de show ! »TF1« Véronic DiCaire revient avec un show encore plus bluffant ! »TÉLÉ 7 JOURS« Véronic DiCaire enflamme la scène avec 4 musiciens live et 6 danseurs. Grand show à l’américaine avec soixante panels de voix différentes ! »BFM TV« Dans son Showgirl Tour, la chanteuse Canadienne aux 1000 voix, imite Edith Piaf, Christine and the Queens, Juliette Armanet…avec un talent exceptionnel ! »LE FIGARO« Véronic DiCaire, un talent inimitable ! »M6

Tarif : 34.30 – 68.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:00

SUMMUM Rue Henri Barbusse 38100 Grenoble 38