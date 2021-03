Summit4Good #2 En ligne, 31 mars 2021-31 mars 2021, .

Summit4Good #2

du mercredi 31 mars au jeudi 1 avril à En ligne

**La dynamique Summit4Good vise l’émergence de projets technologiques innovants, aussi appelés « Tech4Good », qui ont un impact positif sur la société et l’environnement.**

Cette action a pour objectif de nous amener à réfléchir positivement sur les opportunités d’innovation au bénéfice de notre société, notre santé, notre consommation, l’environnement … Le contexte actuel et la crise que nous traversons nous montrent toute l’ampleur des enjeux et défis que nous aurons à relever pour le futur !

Lancée en 2020, Summit4Good revient pour une 2e édition, de mars à juillet 2021.

Ouverte à tous, la dynamique est organisée autour de 3 temps forts pour vous inviter à imaginer les solutions technologiques qui feront la société éthique et durable de demain :

* **Des webinaires inspirants organisés les 31 mars et 1er avril 2021**, pour donner l’envie au plus grand nombre d’entreprendre et de rejoindre la dynamique #Tech4Good,

* **Une plateforme collaborative accessible à tous et toutes** et qui permet de déposer des projets et constituer des équipes,

* **Un Challenge intitulé « Challenge Summit4Good »** pour accompagner le développement des projets dans un parcours de coaching dédié. Ce coaching sur-mesure, sera accessible uniquement aux projets qui auront été déposés sur la plateforme collaborative **avant le 9 mai prochain**. Le parcours de coaching permet aux projets de concourir à la **finale du Challenge organisée le 10 juillet** et de tenter de remporter l’un des prix du Challenge.

Venez découvrir et imaginer votre société durable avec des experts et entrepreneurs qui s’engagent !

Pour en savoir plus : [https://summit4good.bzh/](https://summit4good.bzh/)

Innovons ensemble pour une société durable

En ligne Bretagne



