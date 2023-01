Summerzeit in Seebach Seebach Seebach Seebach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Seebach

Summerzeit in Seebach Seebach, 22 juillet 2023, Seebach

2023-07-22 – 2023-07-22 Seebach

Bas-Rhin Seebach Cet événement est une invitation à se retrouver autour des valeurs traditionnelles et de l’identité locale qui règnent à Seebach. C’est le plaisir de déguster des spécialités alsaciennes selon les recettes de nos grands-mères dans le cadre pittoresque de ce village alsacien et de ses alignements de maisons blanches à colombages. C’est l’occasion de célébrer la musique, avec les harmonies, un bal dansant et la contribution active des conscrits. C’est également le moment de se divertir en famille au « Spielgarte » avec les jeux de bois d’antan, la course de tonneaux… Mais c’est aussi et avant tout, le partage et la découverte du savoir-faire local avec le « carré des artisans créateurs » au sein du corps de ferme le « 94 ». Dans le cadre pittoresque de ce village alsacien et de ses belles maisons blanches à colombages, dégustation de spécialités alsaciennes, célébration en musique, divertissement autour de jeux en bois, partage et découverte des savoir-faire locaux. +33 6 08 01 79 54 Seebach

Détails Catégories d'Évènement: Bas-Rhin, Seebach
Lieu Seebach
Adresse place de la Mairie

