SUMMERTIMES/MEDIATION – VISITES LIBRES Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

SUMMERTIMES/MEDIATION – VISITES LIBRES Condette, 1 juillet 2022, Condette. SUMMERTIMES/MEDIATION – VISITES LIBRES Centre de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

2022-07-01 – 2022-08-31

Centre de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette 62360 Condette Les salles du manoir, reconstituées comme si elles étaient encore habitées, dévoilent aux visiteurs une riche collections d’objets, dont certains sont prêtés par les plus grands musées français. Tout public

Tarif : 3€00

Du mardi au dimanche

De 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00 +33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/ Les salles du manoir, reconstituées comme si elles étaient encore habitées, dévoilent aux visiteurs une riche collections d’objets, dont certains sont prêtés par les plus grands musées français. Tout public

Tarif : 3€00

Du mardi au dimanche

De 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00 Centre de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Centre de l'Entente Cordiale 1 rue de la Source Ville Condette lieuville Centre de l'Entente Cordiale 1 rue de la Source Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette/

SUMMERTIMES/MEDIATION – VISITES LIBRES Condette 2022-07-01 was last modified: by SUMMERTIMES/MEDIATION – VISITES LIBRES Condette Condette 1 juillet 2022

Condette