SUMMERTIME / VISITES GUIDÉES – CHÂTEAU AND CO Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

SUMMERTIME / VISITES GUIDÉES – CHÂTEAU AND CO Condette, 8 mai 2022, Condette. SUMMERTIME / VISITES GUIDÉES – CHÂTEAU AND CO Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

2022-05-08 – 2022-05-08

Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais Condette Le Château d’Hardelot est un lieu multiple et étonnant : des ruines médiévales, un manoir néogothique, des jardins et des expositions. C’est un site riche d’histoires, d’objets, de senteurs et de couleurs que cette visite guidée vous propose de découvrir dans la bonne humeur Visites guidées sur réservation

A 15h00

Tout public

5€/personne

Durée : 1h30 +33 3 21 21 73 65 Le Château d’Hardelot est un lieu multiple et étonnant : des ruines médiévales, un manoir néogothique, des jardins et des expositions. C’est un site riche d’histoires, d’objets, de senteurs et de couleurs que cette visite guidée vous propose de découvrir dans la bonne humeur Visites guidées sur réservation

A 15h00

Tout public

5€/personne

Durée : 1h30 Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégorie d’évènement: Condette Autres Lieu Condette Adresse Centre Culturel de l'Entente Cordiale 1 rue de la Source Ville Condette lieuville Centre Culturel de l'Entente Cordiale 1 rue de la Source Condette

Condette Condette https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/condette/

SUMMERTIME / VISITES GUIDÉES – CHÂTEAU AND CO Condette 2022-05-08 was last modified: by SUMMERTIME / VISITES GUIDÉES – CHÂTEAU AND CO Condette Condette 8 mai 2022

Condette