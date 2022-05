SUMMERTIME / VISITE DECALEE : ARTHUR THE CHALLENGER, 16 juillet 2022, .

SUMMERTIME / VISITE DECALEE : ARTHUR THE CHALLENGER

2022-07-16 – 2022-07-16

Arthur the Challenger * : Elémentaire Sir Conan Doyle !

Jérôme Guerville jouera un personnage british inspiré de Sir Conan Doyle. Il racontera la vie de l’écrivain à travers ses oeuvres, ses personnages, et faits réels de son existence foisonnante. Un esprit Sherlock Holmes, dinosaures et cup of tea**, sur fond d’enquête, d’alpinisme et de spiritisme !

* Arthur le challenger

** tasse de thé

Les samedi 16, 23, 30 juillet et 06 août 2022

A 15H00 et 17H00

Durée : 40 minutes

Tout public

Gratuit

Sur réservation

Dans les Jardins

dernière mise à jour : 2022-05-02 par