SUMMERTIME/ MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – LE TOUR DU MONDE DE SHERLOCK HOLMES

SUMMERTIME/ MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – LE TOUR DU MONDE DE SHERLOCK HOLMES, 20 juillet 2022, . SUMMERTIME/ MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – LE TOUR DU MONDE DE SHERLOCK HOLMES

2022-07-20 – 2022-07-20 Après une visite ludique de l’exposition, mets-toi dans la peau du plus célèbre des détectives en résolvant dse énigmes qui te feront voyager à travers le monde !

Atelier de 6 à 9 ans Les mercredi 20 juillet, 3 et 17 août 2022

A 10H30

Tarif : 2€00

Sur réservation

Durée : 1H30 Après une visite ludique de l’exposition, mets-toi dans la peau du plus célèbre des détectives en résolvant dse énigmes qui te feront voyager à travers le monde !

Atelier de 6 à 9 ans Les mercredi 20 juillet, 3 et 17 août 2022

A 10H30

Tarif : 2€00

Sur réservation

Durée : 1H30 dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville