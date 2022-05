SUMMERTIME / MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – CREATION D’UN DINOSAURE ARTICULE

SUMMERTIME / MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – CREATION D’UN DINOSAURE ARTICULE, 13 juillet 2022, . SUMMERTIME / MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – CREATION D’UN DINOSAURE ARTICULE

2022-07-13 – 2022-07-13 Création d’un dinosaure articulé !

Sir Arthur Conan Doyle, en plus de Sherlock Holmes, a également créé des romans d’aventures dans un monde où les dinosaures existent toujours…

Pars à la rencontre de ce monde perdu et crée toi-même un petit dinosaure articulé. Atelier de 3 à 6 ans

Tarif : 2€00

Sur réservation

Durée : 1H00

Les mercredi 13 et 27 juillet, 10 et 24 août 2022

A 10H30 Création d’un dinosaure articulé !

Sir Arthur Conan Doyle, en plus de Sherlock Holmes, a également créé des romans d’aventures dans un monde où les dinosaures existent toujours…

Pars à la rencontre de ce monde perdu et crée toi-même un petit dinosaure articulé. Atelier de 3 à 6 ans

Tarif : 2€00

Sur réservation

Durée : 1H00

Les mercredi 13 et 27 juillet, 10 et 24 août 2022

A 10H30 dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville