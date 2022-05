SUMMERTIME / MEDIATION – ATELIERS ET ANIMATIONS – BÉBÉ AU CHÂTEAU : POP LE PETIT DINOSAURE

Animation pour les petits de 18 mois à 3 ans. Les dimanche 03 juillet 2022 et dimanche 7 août 2022 Pop est un dinosaure arc-en-ciel. Après avoir découvert le conte, les tout-petits laisseront libre cours à leur créativité. Gratuit

