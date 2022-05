SUMMERTIME/ MEDIATION – ATELIERS & ANIMATIONS – HARRY POTTER, LA MAGIE DE, 3 juillet 2022, .

SUMMERTIME/ MEDIATION – ATELIERS & ANIMATIONS – HARRY POTTER, LA MAGIE DE

2022-07-03 – 2022-07-03

Le château, le jardin et le marais se transforment en mini-Poudlard… Plongez dans le monde fascinant d’Harry Potter et de la nature. Parcourez le bestiaire des collections du château, prenez un cours de potion dans le jardin et découvrez les arbres et arbustes utilisés pour les baguettes magiques!

En partenariat avec Eden 62

A partir de 9 ans (18 personnes maximum)

Inscriptions en ligne sur eden62.fr rubrique “Sorties nature”

Dimanche 3 juillet 2022

A 10H00

Durée : 2H00

