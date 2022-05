SUMMERTIME / JEU IMMERSIF : UNE ETRANGE AFFAIRE AU CHATEAU Condette, 20 juillet 2022, Condette.

SUMMERTIME / JEU IMMERSIF : UNE ETRANGE AFFAIRE AU CHATEAU Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette

2022-07-20 – 2022-07-20

Centre Culturel de l’Entente Cordiale

1 rue de la Source Condette Pas-de-Calais

Condette A l’occasion de ces soirées exceptionnelles, nous sollicitons l’aide de nos visiteurs les plus perspicaces pour résoudre la plus grande énigme du château. Entre interrogatoires, énigmes et jeux, les enquêteurs en herbe pourront explorer à la loupe l’ensemble du site et son histoire lors de cette aventure immersive.

Qui sera le meilleur héritier de Sherlock Holmes?

Les mercredi 20 juillet et 10 août 2022

A 20H30

Durée : 2H00

Tarif : 5€00 par équipe (de 2 à 6 personnes)

Sur réservation

+33 3 21 21 73 65 http://www.chateau-hardelot.fr/

