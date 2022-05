SUMMERTIME/EXPOSITION : HISTOIRES D’ELLES – LES FEMMES DANS L’HISTOIRE DU PAS-DE-CALAIS Condette, 5 juillet 2022, Condette.

2022-07-05 – 2022-08-28

Condette Les étapes qui ont marqué l’histoire de la place des femmes dans la société sont loin d’être linéaires, au sein de l’unité familiale aussi bien que dans leurs rapports avec leur corps, leur foi ou leur éducation et, bien sûr, au titre de leur vie professionnelle comme de leurs engagements politiques.

Histoires d’Elles se propose de retracer ces évolutions, sur le territoire de l’actuel Pas-de-Calais et par le prisme – certes, parcellaire – apporté par les archives, même si les femmes en sont plus souvent l’objet que le sujet. Sans négliger l’apport de personnalités exceptionnelles qui ont marqué notre département, ce sont bien les mutations passées des rapports entre les sexes que souhaite faire découvrir cette exposition, pour nous permettre de questionner notre quotidien, mais aussi pour nous inciter à la consolidation des acquis comme à de nouvelles remises en cause, en vue d’une véritable égalité de tous les êtres humains.

+33 3 21 21 73 65 https://chateau-hardelot.fr/

