Le Summer Fascht #3 vous donne Rendez-vous le dimanche 18 & lundi 19 Juillet 2021 au parc du Natala à Colmar pour fêter les vins libres d’Alsace avec 31 vignerons nature et une douzaine de vignerons en train de s’immerger dans ce type de vinification, tous certifiés en bio ou biodynamie et plus de 200 cuvées proposées à la dégustation. Fêtez la liberté de construire une viticulture d’avenir dans le respect du sol, de la plante, de l’homme et de sa santé. Toutes les cuvées présentées sont produites uniquement avec du jus de raisin, sans aucun intrant ou ingrédient ajouté (sulfite ou autre). Des vins RARE (Rien Ajouté Rien Enlevé). Dégustations par thèmes de 11 heures à 18 heures le Dimanche et de 11h à 16h le lundi au prix d’entrée de 10€ avec verre offert. Possibilité de petite restauration sur place. Ambiance champêtre, musicale au rythme des Escrocs du Swing et festive pour toute la famille. Le dimanche Soir, joignez-vous à La Fascht (la fête) au gré de la musique de Merci Beaucoup, de DJ Anaeka , food trucks et les quilles libres orange, blanc, rouge à partager sur place. Côté Food Truck : Pur et Etc – la Binchtub entre autres seront de la partie tout le week-end.

Entrée 10€

parc du Natala 6800 colmar Colmar Haut-Rhin



2021-07-18T11:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-19T11:00:00 2021-07-19T16:00:00