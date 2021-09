Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret SUMMER WHITE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 14 octobre à 20:30

Rodrigo, adolescent solitaire, a une relation forte avec sa mère. Les choses changent quand elle invite son nouveau petit ami à venir vivre dans leur maison, à la périphérie de Mexico. Rodrigo doit décider s’il peut accepter cette nouvelle famille ou se battre pour son trône, écrasant le bonheur de la personne qu’il aime le plus. 1h 25min / Drame De Rodrigo Ruiz Patterson Par Rodrigo Ruiz Patterson, Raúl Sebastián Quintanilla Avec Adrián Rossi, Sophie Alexander-Katz, Fabián Corres Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

2021-10-14T20:30:00 2021-10-14T22:00:00

