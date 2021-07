Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Finistère, Lampaul-Plouarzel Summer Times : Paco et Pouppette Variété Tout Terrain Lampaul-Plouarzel Lampaul-Plouarzel Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Plouarzel Finistère Lampaul-Plouarzel « Summer Times » en partenariat avec le Hot Club Jazz’Iroise. Pendant une dizaine d’années, Anna a écumé seule les scènes où elle rendait hommage aux grandes dames de la chanson française sous le nom de Pouppette.

Elle se produit maintenant avec l’accordéoniste Paco pour leur spectacle VTT (Variété Tout Terrain.)

Deux artistes de la scène bretonne, qui depuis 2017 composent un répertoire des chansons populaires françaises et internationales que le public ne peut s’empêcher de chanter avec eux. Tantôt drôle, tantôt émouvant, ils vous surprennent à chaque fois.

Paco (Accordéon et voix), Pouppette (voix) Sur place, vous pourrez vous régaler avec des plats d’ici ou d’ailleurs (fraîcheur garantie) ou une carte allégée qui convient à tous, sans oublier les frites « maison » cuites à la graisse de bœuf, un vrai régal !

Pour réserver : Times Square : 02 98 84 01 19

