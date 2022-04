SUMMER TEEN’S BREAK

SUMMER TEEN’S BREAK, 27 juillet 2022, . SUMMER TEEN’S BREAK

2022-07-27 – 2022-07-27 Le Summer Teen’s Break c’est la tournée Fun de cet été en partenariat avec Fun Radio, Lutti, BigBen, Le Futuroscope et Europcar. Le rendez-vous incontournable des jeunes autour du célèbre Combi aménagé pour l’occasion en scène. Dans un cadre de vacances en bord de mer nous transformons le front de mer en Dancefloor géant avec du son, de la lumière, des cadeaux et 3 heures de mix. Venez vivre le Summer teen’s break et vibrer sur le meilleur du son Dancefloor ! culture@saint-brevin.fr +33 2 40 64 12 40 Le Summer Teen’s Break c’est la tournée Fun de cet été en partenariat avec Fun Radio, Lutti, BigBen, Le Futuroscope et Europcar. Le rendez-vous incontournable des jeunes autour du célèbre Combi aménagé pour l’occasion en scène. Dans un cadre de vacances en bord de mer nous transformons le front de mer en Dancefloor géant avec du son, de la lumière, des cadeaux et 3 heures de mix. Venez vivre le Summer teen’s break et vibrer sur le meilleur du son Dancefloor ! dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville