Audierne Finistère Pour la cinquième année consécutive, et après l’organisation de La Noz Ar Mor le 6 mai plage des Capucins, Cap Sizun Natation vous propose de participer au traditionnel Summer Swim sur la plage de St Evette. Epreuve ouverte à tous, du débutant au confirmé! Pour promouvoir une pratique de la natation hors des bassins et ouvrir ce sport à tout les niveaux, 5 distances seront au programme cette année, chacun pourra trouver son objectif – 4000m : départ 14h

– 2000m : départ 14h

– 1000m : départ 16h15

– 500m : départ 16h15

– 100m : départ 16h15 Départ et arrivée sur la plage pour toutes les distances.

