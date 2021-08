SUMMER SCHOOL, PLAGE ET AVENTURE Camping L’Hermitage, 22 août 2021, Sérignan.

SUMMER SCHOOL, PLAGE ET AVENTURE

du dimanche 22 août au dimanche 29 août à Camping L’Hermitage

Il s’agit d’un séjour à la mer intitulé « SUMMER SCHOOL, PLAGE ET AVENTURE» qui s’articulera autour de temps de révisions afin de préparer la rentrée scolaires, des temps dédiés aux activités nautiques et sportives, et la découverte de la région héraultaise. Les jeunes seront acteurs de leur séjour, la gestion de la vie quotidienne et des diverses journées seront assurées par les jeunes eux-mêmes, et feront l’objet d’un forum quotidien afin de permettre à chacun de s’exprimer sur les différents temps de la journée. Un tableau de répartition de tâches sera élaboré de façon équitable par et avec les jeunes. La gestion de leur vie quotidienne induit également une auto gestion du budget alimentation par le groupe. Les jeunes seront hébergés dans un camping, en mobile home. Les mobiles homes fonctionneront en autonomie, chaque jeune adulte sera responsabilisé à la gestion de la vie quotidienne, du budget, des courses, du ménage, des préparations alimentaires. Tout en respectant les règles de bases posées avec l’animateur en début de séjour et notamment les règles sanitaires induites par la crise de la COVID 19. Des activités sportives et de loisirs seront proposés et validées par les jeunes afin de leur permettre détente, découverte et amusement. D’autres activités culturelles de découverte de la Région seront également proposées par l’animateur. Des temps dédiés aux apprentissages scolaires seront proposés aux jeunes en matinée (3 à 4 matinées durant la semaine) et encadrés par les animateurs du CSC, qui pourront s’appuyer sur leur expérience de terrain tout au long de l’année au sein des collèges et l’encadrement du CLAS Collège Lycée.

150

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Camping L’Hermitage 1263 Avenue Edgar Faure 34410 SERIGNAN Sérignan Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-22T06:00:00 2021-08-22T23:59:00;2021-08-23T08:30:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T08:30:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T08:30:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T08:30:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T08:30:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T08:30:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T08:30:00 2021-08-29T23:59:00