Summer Party Café Oz Châtelet Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Summer Party Café Oz Châtelet, 13 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 23h00 à 05h00

.Public adolescents adultes. payant Gratuit avant 22h, puis avec conso = : 15 EUR

C’est le retour de la fameuse Summer Party !! Déco summer, goodies, « vacances, tous en maillot !!! Le Café Oz Châtelet se transforme en club de vacances ! C’est le retour de la fameuse Summer Party !! Déco summer, goodies, « vacances, tous en maillot !!! Le Café Oz Châtelet se transforme en club de vacances ! Déco Goodies Photographe Dreams aux platines Café Oz Châtelet 18 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://cafe-oz.com/chatelet/agenda-soirees.html https://www.facebook.com/events/207542258691234/?ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/207542258691234/?ref=newsfeed

Webmyart Summer Party Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Café Oz Châtelet Adresse 18 Rue Saint-Denis Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Café Oz Châtelet Paris

Café Oz Châtelet Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Summer Party Café Oz Châtelet 2023-05-13 was last modified: by Summer Party Café Oz Châtelet Café Oz Châtelet 13 mai 2023 café oz châtelet Paris Paris

Paris Paris